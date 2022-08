Papote et café avec Jaqueline Galant

"C’est vraiment un moment de discussion et d’échange", insiste la bourgmestre. "Je prévois au minimum une heure sur place, parfois plus. Je ne souhaite pas expédier cela, je prends vraiment le temps d’écouter ce qu’ils ont à me dire. Je rencontre des personnes de milieux différents, qui souhaitent me présenter un projet, obtenir du soutien ou évoquer des problématiques. C’est extrêmement intéressant."

Rencontre avec des entrepreneurs, découverte d’entreprises florissantes, soutien à des citoyens porteurs de projet ou en quête de ressources pour concrétiser leur rêve,… Jacqueline Galant n’a fermé aucune porte. "On constate que le fossé entre politicien et citoyen se creuse. Par cette opération, je voulais rappeler qu’en tant que mandataire, on reste avant tout au service du citoyen. Nous nous devons de l’écouter, de comprendre ses préoccupations et de les relayer si elles dépendent d’autres niveaux de pouvoir."

Un travail qui, par la force des choses, prend du temps. "Je le fais autant que possible, au quotidien. Mais ce genre d’opération ne peut se faire que lors de périodes plus calmes. Lorsque l’activité parlementaire bat son plein, il m’est impossible de consacrer autant de temps aux visites de particuliers et d’entreprises, surtout lorsqu’il s’agit de répondre aux demandes sur l’ensemble de l’arrondissement et non uniquement sur le territoire communal."

D’autres rendez-vous sont encore au programme de ces prochains jours. Après quoi l’actualité politique se fera à nouveau plus dense.