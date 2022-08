Le festival Glenn Miller fait son retour à Mons

Depuis, le festival était tombé dans l'oubli. Jusqu'à ce que Serge Dubois, ancien coorganisateur de l'événement et président de l'association des Commerçants du Marché aux Poissons, ne souffle l'idée de réactiver la manifestation à Greg Piotto, administrateur de la brasserie de Londres récemment ouverte. L'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque le 20e festival Glenn Miller clôturera une journée festive estampillée La Montoise en Fête, où diverses activités familiales auront lieu sur la place du Marché aux Herbes.

Tout commencera avec le départ du Wallonia Gravel Tour, un tour de Wallonie itinérant qui démarre de Mons pour sa première édition. Les cyclistes seront accueillis dès 08h15, pour un départ prévu à 9h, direction Viroinval. Deux autres randos cyclistes qui parcourront la région démarreront ensuite: une rando cyclotouriste à 9h05, organisée par les Dragons Audax Mons, et une rando familiale à 9h15, organisée par Hainaut Tourisme. Le retour de ces deux balades est prévu à 12h.

Durant tout l'après-midi, des activités familiales sont prévues, avec un château gonflable, des ateliers de grimage, une animation photos...Des foodtrucks seront également présents. "On veut créer une ambiance kermesse de village", explique Greg Piotto, coorganisateur. Entre 14h et 16h, un match d'impro organisé par les Caméléons permettra de découvrir cette discipline artistique particulière. Il sera également possible de visiter la brasserie de Londres jusque 16h.

Enfin à 18h30, ce sera l'ouverture du 20e festival Glenn Miller, avec l'Art Jazz Band en ouverture. "C'est un groupe plutôt jazz de Nouvelle Orléans, assez entraînant". The New Beats Band, un ensemble d'une vingtaine de musiciens, montera ensuite sur scène pour une prestation dans la plus pure lignée de Glenn Miller. L'idée, après cette édition, est de pérenniser le festival et de lui redonner une certaine ampleur. "Mons a développé un tourisme de mémoire depuis plusieurs années et cet événement peut très bien s'inscrire dans le cadre de manifestations militaires organisées dans la ville."