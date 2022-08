1000 kots en quatre ans pour l’UMons: une aubaine pour les investisseurs privés?

Ce modèle apparait comme une constante dans les nouveaux projets de kots: l'université désigne un partenaire privé, qui supporte le coût de la construction, à qui elle loue ensuite les kots pour les sous-louer aux étudiants. C'est le cas également du bâtiment en construction à l'avenue Maistriau, face au campus de la plaine de Nimy, supporté par Eckelmans. Quel intérêt pour l'UMons de passer par un partenaire privé plutôt que de financer directement la construction de ces immeubles?

"C'est un intérêt total", répond Philippe Mettens, administrateur de l'université. "On est dans un modèle qui évite à l'université de Mons d'investir elle-même, nous pouvons donc affecter des moyens à d'autres projets." Philippe Mettens rappelle que l'UMons s'est engagée dans un Master Plan infrastructures aux alentours de 140 millions d'euros, en plus de ses ambitions en matière de logement étudiant. "Si on devait ajouter 1000 kots dans les quatre années à venir, ça deviendrait des investissements un peu lourds."

Logement privé, mais gestion universitaire

Si le privé pilote la construction et a la propriété du bien, celui-ci sera géré aux conditions de l'UMons: "nous devons procéder à un appel d'offres avec un cahier des charges obligatoire. Celui-ci fixe le montant maximal du loyer et les caractéristiques techniques comme les surfaces minimales, le confort...Les investisseurs sont obligés de respecter notre cahier des charges et nos montants de loyer." Une fois le bâtiment construit, l'UMons en assurera la gestion quotidienne et traitera directement avec les étudiants. Si le revenu locatif est donc moindre que dans le cadre d'une gestion privée, puisque le loyer est fixé par l'université, "l'investisseur a une garantie de revenu à long terme, qui n'a pas les difficultés liées à la gestion des locations puisque nous la prenons en charge."

En augmentant drastiquement son offre de logements étudiants, l'UMons veut corriger une inadéquation entre l'offre et la demande: "aujourd'hui, on plus de 2500 demandes dès qu'on ouvre la porte aux inscriptions, mais on n'a que 800 logements à proposer." En augmentant l'offre, elle entend réguler les prix, qui s'envolent dans le secteur privé. Enfin, l'université, une fois le contrat signé, se décharge de tout aléa, qu'il soit de chantier ou causé par un contexte socio-économique, et dont les conséquences reviennent au promoteur.

Et qui, avec la hausse ahurissante du prix des matériaux de construction, risque de ne pas réaliser les marges initialement prévues. Est-ce la raison pour laquelle Ion a lancé sa campagne incitant les particuliers à investir dans le projet de la place de la gare? Quoi qu'il en soit, le développement de l'offre de kots donne une nouvelle possibilité aux investisseurs en quête de placements stables à long terme.