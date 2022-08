Mons: Un magasin déco au "Blanc Lévrier", l'ancienne agence ING de la Grand-Place

C’est sur les réseaux sociaux que le projet se dévoile progressivement, avec l’apparition le week-end dernier d’une page Facebook “Au Blanc Lévrier”. Derrière l’enseigne, on en retrouve une autre bien connue dans la région de Mons-Borinage : Quintessence, un magasin de décoration maison et jardin situé à Givry. Celui-ci a été créé par un couple, Delphine Carion et Emmanuel Scutnaire, tous les deux passionnés par la décoration intérieure, qui se lancèrent dans ce projet en 2006. En 2018, le magasin déménagea dans le Château du Bocage à Givry, au cœur d’un domaine de trois hectares. Outre son magasin de déco, le couple a développé au sein de cette ancienne brasserie-malterie un jardin remarquable, labellisé par la Région wallonne, et un salon de thé.

Avec leur nouvelle adresse montoise, le couple entend développer au rez-de-chaussée de l’immeuble un magasin “moderne et dans l’air du temps”, qui “mettra en avant divers produits déco mode et qui se distinguent par leur singularité.” Il promet également “une expérience shopping vraiment différente dans un lieu incroyable.” Alors que le projet vient d’être annoncé, l’attente est grande à en croire la page Facebook qui réunit déjà plus de 1400 abonnés. Surfant sur l’enthousiasme, les futurs gestionnaires de la boutique annoncent déjà la tenue d’une exposition sur l’histoire de cette demeure historique “dans un endroit particulier du bâtiment.”

Côté ville et côté campagne

Le duo rassure également ses clients : Quintessence restera à Givry, pouvant développer de la sorte un côté ville et un côté campagne. Rendez-vous est donné aux clients le 15 octobre pour l’ouverture d’“Au Blanc Lévrier”, qui ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de ce bâtiment qui, en cinq siècles, fut successivement hôtel particulier, commerce de textile et bâtiment bancaire, jusqu’à la fermeture de l’agence ING.

Cette reconversion rapide rassure également sur l’intérêt que suscitent les alentours de la Grand-Place. La vente rapide du bâtiment voisin, qui hébergeait une agence BNP Paribas Fortis jusqu’au début de cette année, est un autre indice de l’intérêt des investisseurs pour cet endroit stratégique.