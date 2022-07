Cette société, dont le siège social est renseigné à Mons, voulait implanter et exploiter une usine de valorisation du plomb contenu dans des batteries usagées. Soulagement, d'autant plus que localement, les voyants semblaient au vert pour accueillir le projet. "La Ville de Mons avait émis un avis favorable conditionnel au projet", regrette le coordinateur du collectif Vigilance Pollution Santé Ghlin

Pour rappel, Enviro Belgium ambitionner d'ériger une nouvelle usine de 20 000 m2 dans le zoning de Ghlin-Baudour qui aurait pu traiter jusqu'à 120.000 tonnes de batteries au plomb par an. Le projet représentait un investissement d'une trentaine de millions d'euros et pouvait déboucher sur la création de 120 emplois directs. EnviroBelgium est une société sœur de EnviroWales, implantée au Pays de Galles, et qui parvient à recycler plus de 95% des composants de quelque 60 000 batteries par an. L'usine de Ghlin devait permettre de capter un marché en Europe continentale et de traiter des batteries usagées en provenance de pays européens limitrophes (France, Pays-Bas, Allemagne...).

Le projet a rapidement suscité la désapprobation des riverains, voyant d'un mauvais oeil l'implantation d'une usine à plomb au sein d'une zone SEVESO seuil haut et située à moins d'un kilomètre d'habitations. Le charroi engendré par l'activité, la pollution des sols et les rejets de plomb étaient les craintes principales. "Il était prévu que l'usine rejette ses eaux dans le canal Nimy-Blaton, eau qui plus loin est pompée par Google pour refroidir ses serveurs. On aurait ainsi renvoyé par évaporation une partie de cette pollution au plomb", affirme Jean-Paul Lépine.

Dossier "plus que complet"

Les promoteurs ayant toujours la possibilité d'introduire un recours. Le feront-ils? Il est encore trop tôt pour le savoir. "Vous le saurez en temps voulu", commente François Hanton, directeur d'Enviro Belgium. "Nous sommes en train d'étudier les choses, mais nous sommes très surpris par cette décision. Notre dossier était plus que complet et nous avions consulté toutes les instances concernées pour prendre leur avis."

La décision de refus a été remise le 20 juillet dernier et les promoteurs du projet peuvent introduire un recours dans les 20 jours à dater de l'affichage de la décision, soit le 26 juillet.