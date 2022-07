12 familles montoises ont testé le zéro déchet: «Y aller au fur et à mesure»

Mais comment s’y prendre? Pour donner des astuces aux foyers, la Ville de Mons a organisé un premier Défi Famille Zéro Déchet, consistant à accompagner un nombre limité de ménages dans un programme d’activités visant à réduire leur production de déchets. 12 familles montoises ont tenté l’expérience.

Parmi elles, Pauline Tourneur, qui vit avec son mari. En matière de zéro déchet, le couple n’est pas novice. "Nous étions déjà un peu dans la démarche: nous faisons nos courses en vrac, on utilise nos contenants, on consomme plus local...Nous avons vu ce défi comme une opportunité de nous améliorer dans la démarche, en découvrant d’autres aspects."

C’est aussi l’occasion pour le couple de rencontrer d’autres personnes qui sont dans la même philosophie. "Les gens autour de nous ne le font pas forcément, c’est donc l’occasion de rencontrer des gens avec qui discuter, etc."

De décembre 2021 à juin, les 12 familles participantes au défi ont eu l’occasion de participer à sept ateliers préparés par le service Environnement de la Ville et l’Espace Environnement:, pour apprendre des gestes concrets pour diminuer ses déchets: astuces pour des courses sans déchets, réalisation de tablettes lave-vaisselle maison, de produit à lessiver, de pastilles WC désinfectantes... "Généralement, on trouve des recettes de produits sur internet, mais qui parfois ne sont pas très probantes. Ici, c’était des recettes déjà testées et approuvées sur du long terme."

Ouvrir des perspectives

Ce défi a aussi ouvert des perspectives d’approfondissement de la démarche zéro déchet. "Sur le réemploi, on a découvert des structures dans Mons comme les Repair Café, les magasins de seconde main...Ce sont des lieux que l’on ne connaissait pas et qui nous permettront de concrétiser des choses que l’on avait en tête pour réduire encore nos déchets, comme de tenter de réparer des électroménagers en panne plutôt que de les remplacer."

Au cours de ces sept mois de défi, Pauline n’a pas observé sa poubelle diminuer de poids de manière significative: "on remplit un sac blanc tous les 2 à 3 mois." Mais des trucs et astuces lui permettront d’amplifier son effort. "On a par exemple appris comment réutiliser des déchets de cuisine, ce qui permet d’alléger notre compost."

Et pour ceux qui voudraient se lancer dans la démarche, si Pauline a un conseil à donner, c’est d’y aller progressivement. "C’est quelque chose qui se fait au fur et à mesure: on évite les achats sur-emballés, on n’achète plus de bouteilles d’eau et on opte pour une gourde, on passe à la boîte à tartines, on tente l’achat en vrac, puis on passe à la salle de bains et on essaie de fabriquer ses produits d’hygiène...Quand on a acquis quelque chose, on va un pas plus loin."

Les recettes et les bons plans échangés pendant le défi sont mis à disposition de tous les citoyens sur le site internet de la Ville et un cahier sera bientôt compilé reprenant toutes les bonnes pratiques, les bonnes adresses, les conseils...Avant un appel pour un nouveau défi.