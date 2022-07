Trois nouveaux cursus à la HELHa Mons

Dès septembre, les étudiants pourront entamer un "bachelier en 3D temps réel" à Mons, en co-diplomation avec la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet et la Haute École en Hainaut (HEH). Il s'agit d'une formation s’orientant vers le jeu vidéo, la réalité virtuelle et augmentée, la motion et facial capture... Ses débouchés: l’industrie du jeu vidéo, du web, des médias mais également tout secteur nécessitant la production d’images en temps réel comme le secteur médical, de l’aérospatial, l’automobile, etc.

Le Bachelier en Bioqualité, qui se donnera en alternance à Mons et Bruxelles, en co-diplomation avec la Haute Ecole Léonard de Vinci, formera de futurs professionnels capables de participer à l’élaboration et à l’amélioration des processus liés à la qualité, l’hygiène, la sécurité, l’environnement... Ils pourront exercer dans les secteurs de l’alimentaire, de la chimie, du pharmaceutique ou des biotechnologies.

Le Master en Expertise comptable et fiscale sera également proposé en alternance à Mons et Louvain-la-Neuve, en co-diplomation avec la Haute Ecole EPHEC et en co-organisation avec l’UCLouvain. Ce Master en Expertise a pour ambition de permettre aux bacheliers en comptabilité d’obtenir un Master 120 et de se préparer au mieux à l’examen d’aptitude organisé par l'ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants). Cette formation de deux ans proposera des cours en lien avec la digitalisation et les compétences managériales et permettra aux diplômés d’occuper des fonctions à responsabilité dans le domaine de la gestion ou de l’expertise comptable et fiscale.

Les deux dernières formations restantes se donneront sur le campus de Montignies-sur-Sambre. Il s'agit du bachelier en agronomie orientation systèmes alimentaires durables et locaux, en co-diplomation avec la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet et le Collège des Aumôniers du Travail, et le bachelier en biopharmaceutique (en alternance) à Montignies-sur-Sambre, en co-diplomation avec la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet.

Trois de ces nouvelles formations seront données en alternance. L’étudiant suivra successivement des périodes de formations académiques et des périodes de formations directement en entreprise. Les étudiants peuvent dès à présent s’inscrire pour l’année académique 2022-2023 dans ces filières.