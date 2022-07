Mons: des services de la Ville investiront l'ancienne BNP d'ici fin septembre

Le grand déménagement a été validé lors du dernier conseil communal et les services concernés devraient y avoir pris leur quartier vers la fin septembre. Lesquels sont concernés? Le service environnement, le service éducation, le service Gestion Territoriale comprenant la partie urbanisme et la partie logement ainsi que le service Développement économique, sports, évènement et associations.

Lors du conseil communal, Georges-Louis Bouchez, Mons en Mieux, a remis en doute l'utilité de ce déménagement. "Il n'y a pas de fonctionnaires en plus, pourquoi prendre des bâtiments supplémentaires? Et que va-t-on faire des bâtiments actuellement occupés?", a interrogé le conseiller d'opposition. "On s'interroge également sur le prix de la location, à savoir 325.000 euros par an. Cela revient d'après nos calculs à 162 euros/m2. Cela nous parait excessif et disproportionné. S'agit-il d'un subside déguisé à l'UMons?"

Pour l'échevin de la Régie foncière, ce déménagement est bel et bien nécessaire. "Les services concernés sont des services éparpillés qui accueillent du public dans des conditions très précaires. Les conditions de travail pour les agents de la Ville le sont tout autant", a répondu Maxime Pourtois.

Quant au montant du loyer. "Le loyer de base est de 282.443 euros. Les conditions sont celles de l'UMons. Elle est titulaire d'un bail emphytéotique et répercute à la Ville les montants sans elle-même prendre de marge", ajoute Maxime Pourtois. C'est selon l'échevin la preuve des bonnes relations que la Ville et l'université entretiennent. "Quant aux quelque 42.000 euros supplémentaires, cela représente les charges que l'on paie déjà pour les autres bâtiments actuellement occupés par les services qui vont déménager."

Qu'adviendra-t-il justement des bâtiments abandonnés? "Les bâtiments existants seront rationalisés ou vendus", répond le bourgmestre Nicolas Martin. "Par exemple, les appartements de l'Ilot de la Grand-Place qui n'étaient pas du tout adaptés pour des bureaux vont être rénovés et remis en location pour des familles qui souhaitent y loger."

Le collège PS-Ecolo annonce que ces locaux de l'ancienne BNP vont être occupés pour quelques années. Ce qui ne remet pas en cause le projet de grande cité administrative déjà annoncé. Mais on aura compris que ce n'est pas tout de suite.