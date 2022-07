Mons: pas de baignade au Grand Large cet été

Il faudra encore patienter. Lors du dernier conseil communal, Lucie Giunta (PTB) s’en est inquiétée auprès du collège, rappelant qu’avec les fortes chaleurs, beaucoup aspirent à pouvoir se rafraichir. "Le manque de piscines pousse certains Montois, en majorité des jeunes, à se baigner dans le canal ou parfois dans d’autres points d’eau comme des étangs ou d’anciennes carrières, et ce, sans autorisation, mais surtout sans surveillance. Quand on n’a pas la chance d’avoir un jardin pour y placer une piscine gonflable, c’est le seul moyen qui reste pour se rafraichir le corps lors des fortes chaleurs", relève la conseillère d’opposition.

La réouverture du Grand Large aux baigneurs pourrait donc être une bonne alternative aux plongeons clandestins. Mais elle se fait attendre. "Les eaux du Grand Large fermées à la baignade depuis 2015 sont pourtant considérées comme de bonne qualité, mais le problème était de devoir déplacer l’ancienne zone de baignade vers un endroit plus sécurisé", poursuit Lucie Giunta. "Deux propositions étaient sur la table: déplacer l’ancienne zone de baignade vers le bassin semi-ouvert de l’ancien port de plaisance de Nimy ou déplacer vers l’ancien port de commerce. Le critère de la sécurité n’était pas le seul à devoir être rempli puisqu’il fallait d’abord nettoyer le fond du bassin sous l’eau."

Du côté du collège PS-Ecolo, on confirme la volonté de rouvrir le site aux baigneurs. D’autant plus que le Grand Large a vocation à devenir une grande zone de loisirs. Mais ce n’est manifestement pas simple. "Nettoyer le fond du bassin peut se faire très rapidement. Mais il faut tenir compte de tout ce qu’il y a autour pour développer un beau projet en partenariat avec le SPW et offrir un espace sécurisé aux baigneurs. Deux endroits ont été envisagés, mais le choix n’est pas encore arrêté. La qualité de l’eau ne poserait pas problème. Les discussions se poursuivent donc avec le SPW", indique l’échevine des Sports Mélanie Ouali. Et de préciser qu’il est impossible que la zone de baignade soit aménagée cet été, mais que le collège fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer le dossier le plus vite possible.