"Contrairement aux plans communaux de mobilité réalisés dans le passé qui étaient des documents très volumineux allant dans le détail pour en retirer une longue liste d’actions à réaliser, ce plan pose un cadre stratégique pour fixer les priorités et les enjeux majeurs de la mobilité pour les dix prochaines années", explique Charlotte De Jaer, échevine Ecolo de la Mobilité.

Le collège a défini deux enjeux majeurs: anticiper la mobilité de demain en limitant notamment les émissions de CO2 et trouver des solutions pratiques aux problèmes quotidiens de mobilité tels que les bouchons aux heures de pointe, le transit dans les quartiers ou la sécurité des itinéraires pour la mobilité douce.

"Se dégagent ainsi cinq grands objectifs qui sont déclinés en onze mesures à haut impact", poursuit Charlotte De Jaer. D’abord, pour anticiper la mobilité de demain, la majorité vise à offrir des alternatives efficaces et sûres à la voiture. Elle entend ensuite proposer des itinéraires sécurisés, fiables et confortables pour rendre possible le transport modal. Le collège compte également fluidifier l’heure de pointe, notamment en renforçant l’offre du TEC ou en travaillant sur les horaires des universités, des écoles ou encore des garderies pour que tout le monde n’arrive pas en même temps. Quatrièmement, des mesures seront adoptées en concertation avec les riverains pour apaiser le transit dans certains quartiers: Hyon, Flénu, Cuesmes et le Chemin de la Procession sont des cibles prioritaires. Enfin, la politique de stationnement est amenée à évoluer pour rendre le centre-ville plus attractif.

Ce dernier point a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais le collège compte avancer progressivement. Dans un premier temps, le nombre de places achat-minute va doubler et passer à 220. Bien plus tard, dans la troisième phase, le stationnement sur les boulevards sera limité à deux heures, sauf pour les riverains. "Cela n’entrera en vigueur que lorsqu’il y aura des alternatives comme les parkings P + R ou la mise en service du BHNS", ajoute l’échevine.

Dans l’opposition, on regrette les anciens plans plus volumineux. "On a des grands principes déjà connus et validés par d’autres niveaux de pouvoir. Mais il y a très peu de mesures concrètes pour développer une vraie vision de la mobilité. On a un tas de petites choses épars. C’est plus un jeu de piste qu’un plan de mobilité", commente Georges-Louis Bouchez de Mons en Mieux. Pour Florent Dufrane (MEM), ce nouveau PCM n’anticipe pas assez la mobilité du futur. "Ça manque de stratégie pour les bornes électriques. Idem pour les trottinettes qui sont de plus en plus nombreuses. Rien non plus sur les navettes autonomes", regrette le conseiller d’opposition.

Du côté de la majorité, on l’aura compris, l’idée avec ce nouveau plan était surtout de poser un cadre général au sein duquel des mesures pourront être prises ultérieurement. Autrement dit, la mobilité n’a pas fini d’alimenter les débats dans la Cité du Doudou.