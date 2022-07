Bras de fer fiscal entre Mons et la Wallonie: «C’est indigne et mesquin», selon Bouchez

Pour Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux), ça ne passe pas. "Les impôts c’est bien pour les autres, mais pas quand ça s’applique à vous", a raillé le conseiller d’opposition. "On est dans une Ville dont le déficit ne cesse d’augmenter et qui dépense sans compter pour organiser des concerts de dj’s. Mais on refuse de payer un peu moins de 40.000 euros à la Wallonie. Alors qu’une partie va revenir à la Ville à travers les additionnels!"

La polémique permet au conseiller d’opposition de remettre une pièce contre la politique d’acquisition de bâtiments vides par le collège PS-Ecolo.

"Pourquoi réclamez-vous une diminution? Parce que les bâtiments achetés sont vides et dits non productifs. On peut effectivement réclamer une diminution du précompte immobilier. Mais en même temps, le bourgmestre veut appliquer aux autres une taxe sur les immeubles inoccupés", poursuit Georges-Louis Bouchez.

"Vous achetez des bâtiments, sans savoir ce qu’on va en faire. Techniquement, les gens normaux achètent des bâtiments quand on en a besoin. Cette action en justice est indigne des valeurs que vous portez. Et vous allez financer avec de l’argent public un recours au détriment d’un autre niveau de pouvoir qui n’est pas radin avec vous. Tout ça pour une somme ridicule. C’est indigne et mesquin."

Des qualificatifs qui n’ont évidemment pas enchanté le bourgmestre de Mons. "Ce qui est indigne, c’est le manque de respect dont vous faites preuve à l’égard du collège alors que notre approche défend l’intérêt communal et que vous avez l’habitude de donner des leçons sur la manière de bien gérer l’argent public", réplique Nicolas Martin. "Nous utilisons le même droit offert à tout citoyen.

Un article du code permet de contester l’application d’une imposition. On considère que dans le cas présent, on vient d’acquérir des bâtiments, on doit y faire des travaux de rénovation, ils ne sont pas productifs, et si le code permet d’échapper à tout ou partie de cette taxation, nous le faisons. D’autant plus que nous savons ce que nous allons faire avec ces bâtiments, nous avons donc le droit de contester cet impôt. Les montants ne sont pas dérisoires. Un euro est un euro."

Le même droit que les citoyens? Le leader de Mons en Mieux estime qu’ils ne sont pas logés à la même enseigne que la Ville, puisque c’est avec leur propre argent qu’ils doivent mener ce genre de recours. « Nous menons cette action pour que la Ville de Mons récupère ces 30.000 euros. Ce n’est pas de l’argent qui ira dans les poches du collège. Il reviendra à la Ville, et donc au contribuable », a conclu Nicolas Martin.