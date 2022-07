Manifestement, le nombre de détenus est une fois de plus beaucoup trop important et rend la situation intenable. Il suit de près ce dossier de longue date. Eric Thiébaut a interrogé ce jeudi à la Chambre le ministre de la Justice sur la prison de Mons.

"Cela fait des années que je vous alerte sur les conditions inacceptables dans lesquelles les agents doivent y travailler et les détenus y vivre. J’assiste à un ping-pong sans réponse concrète ni à court terme vu l’urgence ni à long terme. Cela ne peut plus durer!", a lancé le député-bourgmestre d’Hensies. "Ce jeudi, le directeur de la prison lance un véritable cri d’alarme. Il m’indique la détention de 371 hommes pour 274 places; et de 44 femmes pour 27 places. Soit une surpopulation de 114 personnes! Des détenus sont entassés les uns sur les autres, certains sont directement installés au cachot par manque de place, les agents sont débordés, les agressions se multiplient. 38 sont d’ailleurs en incapacité de travail."

L’état du bâtiment et le manque de personnel compliquent la donne. "La vétusté du bâtiment et les fortes chaleurs rendent les conditions encore plus critiques. Ce matin, il me revient qu’un toit est en train de lâcher du côté de la cabine haute tension. Vous imaginez le danger que cela représente?", interroge Eric Thiébaut. "Sans compter que les rats et les punaises sont toujours présents. Le cadre actuel de 217 agents, trop réduit, n’est pas respecté et plonge le personnel dans le désarroi."

Des solutions? Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, ne se contenterait plus d’un arrêté pour limiter la population carcérale, mais envisagerait un arrêté de fermeture, selon Eric Thiébaut. Le député socialiste relaie par ailleurs les demandes des syndicats et de la direction: l’arrivée de 10 agents supplémentaires avant le 1er août et l’inscription rapide dans le Masterplan du projet de la nouvelle prison à Mons. Pour rappel, une nouvelle infrastructure a été annoncée par le secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel. Mais le dossier n’en est qu’aux prémisses et ne figure manifestement pas dans les priorités du gouvernement. Or, dans la Cité du Doudou, on estime qu’il y a le feu au lac.

Ce jeudi à la Chambre, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a annoncé qu’une sélection pour du personnel supplémentaire venait d’être finalisée et que le gouvernement avait validé la procédure de recrutement accélérée. "L’objectif est de combler le manque cet été", a précisé le ministre. Vincent Van Quickenborne a par ailleurs rappelé que la surpopulation carcérale était un problème chronique dans tout le pays et a dressé la liste des projets qui étaient en phase d’aboutir à court ou moyen terme, tels que ceux de Haren, de Saint-Gilles, d’Ypres ou encore d’Anvers. Pour la nouvelle prison de Mons, le ministre dit soutenir pleinement la volonté de Mathieu Michel d’intégrer le projet dans le Master Plan. En attendant, il plaide pour des travaux de rénovation.

Si Eric Thiébaut se réjouit de voir des renforts arriver… "La situation du bâtiment est telle qu’il est inutile d’essayer de l’améliorer. Il faut absolument une nouvelle prison et je vous invite à visiter le plus rapidement le bâtiment actuel pour que vous vous rendiez compte de son état."