Mons: Une nouvelle exposition dans une cellule vide de la rue d'Havré

La méthode a déjà été éprouvée dans l'axe de la gare avec des créateurs et des artisans. Dans la rue d'Havré, la Ville de Mons a lancé en partenariat avec la Fondation Mons 2025 un cycle d'expositions baptisé [VITRINES].

Le quatrième volet vient de démarrer au numéro 39. Il est tenu par Shen Özdemir une artiste transdisciplinaire belgo-turque, diplômée de l’option sculpture à ARTS2 Mons. "L’ensemble de son travail plastique tourne autour du Karnavalo, un carnaval imaginaire fondé par elle-même. L’intention de celui-ci est de créer une communauté humaine internationale par le syncrétisme culturel", précise la Fondation Mons 2025. "En imaginant un récit partagé, l’hybridation et le langage commun tentent de viser l’inclusion totale et la paix au sein de ce folklore, donnant lieu à des formes culturelles nouvelles. Le carnaval imaginaire n’appartient à aucun territoire et est composé d’une multitude de troupes. Chaque troupe définit une famille de têtes joyeuses alimentant la festivité et l’abondance du folklore. Tous ces personnages, par leur taille, leurs formes et leurs couleurs nous rapetissent dans un univers généreux, vif et expressif."

Envie de découvrir cet espace d'expositions qui vise à créer un lien entre l’intimité du travail des artistes et la vie quotidienne des passants? Il suffit de faire un petit tour au numéro 39 de la rue d'Havré en se baladant dans le centre-ville montois.