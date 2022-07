Ces séances de fin de matinée sont proposées les mercredis et les week-ends. Idéal pour se payer une bonne toile en famille. En ce moment justement, on trouve à l’affiche du Plaza "Ma mère est un gorille (et alors?)" qui raconte l’histoire d’une petite fille adoptée par une mère quelque peu particulière. Spécialisé dans le cinéma d’art et essai, le Plaza a l’art de proposer des perles qui sortent des sentiers battus et que l’on ne trouve pas dans les grands complexes commerciaux. D’ailleurs, on pointera aussi les nouvelles aventures de Cowboy et Indien. Mais le cinéma montois ne boude pas la grande distribution pour autant. À partir du 20 juillet, on y trouvera ainsi "Vaillante", le nouveau film d’animation des producteurs de Ballerina qui s’inspire avec beaucoup d’intelligence et d’humour de la première femme à avoir intégré les pompiers de New York.

Les séances de 11h ne sont évidemment pas exclusivement réservées aux familles. Avec ses quatre salles fraichement rénovées, le Plaza peut ratisser large. Selon les jours, en préparant bien son coup, on pourra donc aussi profiter du tarif réduit pour aller voir d’excellents films tels que le dernier Quentin Dupieux, "Incroyable, mais vrai", ou "La Ruche" avec Ludivine Sagnier ou encore "Coupez" qui a fait sensation lors du dernier Festival de Cannes.

Après une longue de phase d’apnée pour cause de travaux bien nécessaires, le Plaza est bel et bien sorti de sa torpeur et multiplie autour des projections des événements rassembleurs. Le Plaza est ainsi partie prenante du Festival au carré et vient d’accueillir un ciné-concert autour du chef-d’œuvre d’animation de René Laloux, "La Planète sauvage". Il multiplie également les premières en présence d’équipes de films. Notons enfin qu’au-delà du tarif réduit pour les séances de 11h, le Plaza propose tout au long de l’année un abonnement à 30 euros qui donne droit à six séances. Soit justement cinq euros la toile. Quand on pense aux sommes astronomiques qu’il faut parfois débourser dans de grands complexes… Certes, il n’y a peut-être pas des sièges qui bougent pendant que Tom Cruise s’envoie en l’air. Mais le plaisir d’un bon film dans l’intimité d’une salle obscure, ça reste un bonheur simple, indémodable et accessible à Mons.