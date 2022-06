Un audit interne a permis d'identifier des détournements financiers au Centre informatique du Hainaut

L'audit a permis de relever "plusieurs agissements pouvant constituer des actes pénalement répréhensibles", a précisé la direction générale. Le Collège provincial et le conseil d'administration de l'asbl ont décidé de déposer plainte auprès du Procureur du Roi.

Des dispositions ont été prises pour assurer la continuité des missions informatiques de la Province. "Cette affaire n'aura pas de conséquences sur la gestion administrative et technique des services informatiques de la Province, ni sur la gestion du personnel provincial. Les instances provinciales ne souhaitent pas, au stade actuel de l'enquête, révéler plus d'informations sur le dossier "afin de ne pas interférer dans les procédures en cours."

La Province de Hainaut s'est dotée, depuis plusieurs années, d'une cellule d'audit interne "AIP". Cette cellule assure un contrôle rigoureux de la gestion des institutions provinciales et des asbl qui y sont associées. Agissant de manière indépendante et impartiale, l'AIP fait notamment rapport, auprès de la Direction générale et du Collège provincial, des dysfonctionnements éventuels détectés dans des organismes para-provinciaux.