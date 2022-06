Stéphane et Magali, de Casteau, rallieront Seneffe à Budapest pour la bonne cause

"Le rallye propose des défis funs et colorés à réaliser pour amasser un maximum de points", explique Stéphane Denaigre, participant originaire de Casteau. "Nous partirons le 17 juillet prochain de Seneffe pour rejoindre les Vosges. Nous rallierons ensuite la Suisse, l’Italie, la Croatie et finalement la Hongrie tout au long des sept jours d’événement. Lors de chaque escale, des défis nous serons lancés. Nous devrons par exemple réaliser un défi "plongeon" pour lequel nous allons devoir trouver un habitant qui accepte de nous laisser plonger dans sa baignoire. Il y a également des défis kidnapping et mécanique. Pour ce dernier, il faudra changer une roue de voiture le plus rapidement possible."

Pour réaliser son périple et ses défis, Stéphane ne sera pas seul. Il sera en effet accompagné de sa femme Magali avec qui il tentera de faire mieux que l’année passée. "Nous nous étions inscrits en 2019 pour la première fois mais la crise sanitaire a eu raison de l’organisation du rallye", poursuit Stéphane Denaigre. "Après avoir regardé une aftermovie de l’édition 2019, nous étions déterminés à participer lors des prochaines éditions. Nous avons ainsi pu y prendre part en 2021. Nous avions alors terminé troisième sur 300. Nous avions totalisé 1 412 que nous tenterons de dépasser cette année."

En plus de les amener vers la victoire, la récolte de points permettra d’augmenter la cagnotte de dons qui seront reversés à l’association Natur’All Animal Rescue à l’issue de l’événement. "Nous avons toujours porté une attention particulière au bien-être animal", confie Stéphane Denaigre. "En période de vacances, les abandons sont de plus en plus nombreux. Nous voulions donc mettre le doigt sur ce problème en reversant des dons à l’association d’une amie, Natur’All Animal Rescue. Les sponsors prennent en charge le coût de l’essence, etc. De notre côté, nous reverserons donc une somme égale à la moitié des points accumulés lors du Budapest Rally. L’année dernière, grâce à nos 1 412 points, nous avions pu verser 706 euros à l’association. Nous espérons encore faire mieux cette année."

Le thème de cette année sera "Retour vers le futur". Le couple a donc opté pour une décoration Rick et Morty, lors de leur passage dans la célèbre saga du thème, pour leur Volkswagen Caravelle. Avec cet article de presse, le couple remportera 80 points supplémentaires soit 40 euros pour l’association. Les citoyens peuvent également contribuer au succès de Stéphane et Magali en likant leur page Facebook . Plus ils accumuleront les likes, plus leur nombre de points récoltés sera important.