Mons: des millions perdus en fonds Feder?

Mais de quel projet s’agissait-il? “C’est un projet mobilité qui relie Jemappes à Nimy, comportant trois aspects: faire des gares de Nimy et de Jemappes des mobipôles, où l’ensemble des modes de déplacements seraient présents, d’avoir un corridor cyclable de Saint-Ghislain à Mons dans le cadre de l’enfouissement du pertuis de la station d’épuration de Wasmuël, et de liaisonner l’ensemble du Grand Large en développant des passerelles”, explique Charlotte De Jaer, échevine de la mobilité. Un projet compliqué, avec une multitude d’acteurs concernés: la SNCB, l’IDEA, les voies hydrauliques... “Nous nous étions dit que, pour que tous ces acteurs avancent, la Ville pourrait porter le Feder pour avancer plus rapidement. Mais nous avions besoin de l’accord des uns et des autres pour déposer le projet et nous l’avons malheureusement eu tardivement.”

Le projet global était évalué à 15 millions€. Pour autant, il n’est pas remisé aux oubliettes. Mais il sera saucissonné. “On va en mettre une partie du projet dans les enjeux métropolitains, puisqu’on avait encore une enveloppe financière. Le mobipôle de Jemappes pourrait y trouver sa place. Nous allons faire une réunion de coordination avec l’ensemble des acteurs impliqués pour voir qui peut débourser quelle somme d’argent pour faire quelle partie du projet.” L’échevine l’assure: “chacun de ces projets peut trouver un financement. Le déposer au Feder était une facilité de coordination, mais nous irons voir chaque acteur pour construire le projet progressivement.”

Et de préciser qu’à l’origine, ce dossier n’était pas prévu pour une candidature Feder.Ce qui explique son traitement tardif.