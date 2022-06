Un rallye de 2 CV en hommage à Pol Bury prendra son départ du château Gilson ce dimanche

Le lieu de l’exposition n’a pas été choisi au hasard. Dès 1954, Pol Bury et André Balthazar passaient en effet leurs week-ends dans une fermette de Montbliart pour se distraire et écrire. Ils l’ont par la suite rebaptisée "l’académie de Montbliart". En 1957, ils "inventent" la pensée "Bul" et décident de créer le "Daily-Bul" (en comparaison avec le Daily Telegraph, quotidien d’information britannique) et mettent en place les éditions de Montbliart. "Le programme de la journée comprend un déjeuner offert au château Gilson dès 8h30. Le départ du rallye se donnera ensuite sur le coup de 9h30", indiquent les organisateurs. "Un itinéraire touristique emmènera les participants à Binche, Bonne-Espérance, Peissant, Merbes-le-Château, Hantes-Wihéries, Cousolre, Sautin et Montbliart où une journée festive est prévue pour commémorer le centenaire de Pol Bury. Vernissage de l'expo éphémère "Bury soit qui mal y pense" et drink de départ y seront notamment au rendez-vous."

Les inscriptions ne sont d’ailleurs pas encore clôturées. Elles sont encore permises jusqu’au samedi 25 juin, par téléphone au 064/31.22.25.