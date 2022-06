Une dernière journée portes ouvertes pour les indécis à l'UMons

Les journées portes ouvertes sont idéales pour glaner un max d’infos sur l’UMons et sur le métier d’étudiant du supérieur. Ce samedi, de 9h à 12h30, l’université ouvre ses campus montois et donne l’occasion aux élèves de rencontrer et discuter avec des professeurs, des assistants et des étudiants dans une ambiance conviviale, mais aussi de découvrir les différents campus de l’Université, ses cités résidentielles, et d’avoir un aperçu des services et aides offerts aux étudiants de l’UMons.

L'université propose plus de 150 formations dispensées dans sept facultés (Architecture et Urbanisme, Médecine et Pharmacie, Polytechnique, Psychologie et Sciences de l’Education, Sciences, Traduction et Interprétation, Economie et Gestion) et trois écoles (Sciences Humaines et Sociales, Droit, Formation à l’Enseignement).

L’UMons invite également les élèves de secondaire à profiter des deux mois d’été pour préparer leur grand saut vers l’enseignement supérieur. En juillet et août, plusieurs activités gratuites de découverte de l’université et d’orientation sont organisées sur les campus: des ateliers de réflexions collectives, des séances d’info, des témoignages d’étudiants sur leur expérience, visite des campus et des infrastructures, etc.