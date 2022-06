Ghlin: une piste cyclable sur une voirie déjà interdite à la circulation automobile

Parmi les voiries concernées, l'une a fait jaser dans l'opposition: la rue de la Quéwette, pour laquelle un budget de 30 000€ est prévu afin de créer une bande cyclable plus confortable et sécurisée. Or, "La Quéwette est fermée à la circulation depuis des années", rappelle Guillaume Soupart, conseiller communal Mons en Mieux. C’est donc curieux de vouloir y faire une piste cyclable alors qu’aucune voiture n’y circule. Qui plus est, à cause des terrains marécageux sur lesquels elle se situe, la route a énormément bougé. La moitié de l’itinéraire cyclable serait sous-eau les jours de pluie", s'étonne-t-il.

Son chef de groupe Georges-Louis Bouchez de surenchérir: "quand on voit le manque de pistes cyclables sur tout le territoire, il faut des priorités. Il y a des dizaines de kilomètres de voiries à Mons où c'est dangereux de rouler à vélo, mais on va aller mettre une bande de confort dans un endroit où il n'y a pas de voitures et où on a déjà des vélos qui circulent."

Côté majorité, l'échevin des travaux Stéphane Bernard (PS) rappelle que cette voirie n'est pas fermée "à toute la circulation, mais uniquement à la circulation automobile. Les aménagements qui y seront créés permettront un passage sécurisé pour les usagers faibles et on a tenu compte de l'état de cette voirie."

Pour l'échevine de la Mobilité Charlotte De Jaer (Ecolo), le but de ces travaux est "d'améliorer le confort de cette voirie utilisée par de nombreux cyclistes, mais qui le seraient encore plus s'il y avait une bande de confort permettant de rouler en tout temps puisqu'en cas de pluie, il y a des endroits impraticables."

"Par ailleurs, c'est un endroit important de liaison entre deux pôles les plus peuplés de Mons, Ghlin et Jemappes, et une liaison future avec une passerelle cyclopiétonne qui permettra de rejoindre le Ravel. Donc oui, c'est un endroit connecté", conclut l'échevine.