L’objectif n’est pas de frimer pour le plaisir de se montrer à la pointe du numérique. L’application vise surtout à simplifier les démarches administratives pour les citoyens et à faciliter les contacts avec la zone de police locale, très attachée à son caractère de proximité.

Et manifestement, Bor’App en a séduit plus d’un dans le Borinage. L’application a en effet été déjà téléchargée plus de 2500 fois depuis son lancement il y a six mois. "L’application semble plaire et nous constatons une augmentation des téléchargements, mais aussi des fréquences de consultations. Pour rappel cette application est gratuite et n’enregistre aucune information personnelle sur les citoyens", souligne-t-on du côté de la Police boraine.

Concrètement, l’application permet aux citoyens de prendre un rendez-vous, de signaler une absence prolongée et de solliciter une surveillance de l’habitation par les patrouilles de police ou encore de contacter directement, par e-mail ou par téléphone, les principaux services de la zone de police et les commissariats de quartier. Outre les services qu’elle propose, Bor’App s’affiche comme un outil de communication régulièrement alimenté: publication des radars, message pour la fête des pères ou des mères, publication des avis de disparition, annonce de la fermeture des services pour cause de jour férié, etc.

Bor’App est donc aussi un nouvel outil de communication aux mains de la Police boraine, déjà très active sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, la page Facebook de la zone compte déjà près de 30.000 abonnés. Ce qui laisse encore de la marge à Bor’App.

Pour rappel, cette application a été pensée par un stagiaire au sein du service communication puis développée par Antopolis la société montoise spin-off de BHC. Elle peut être téléchargée gratuitement sur le Playstore ou l’Apple Store. Propre à la Police boraine, elle ne se substitue ni au site internet ni aux réseaux sociaux officiels de la zone de police.