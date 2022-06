Mons: la maison des patrimoines Unesco devrait ouvrir en septembre

Ceux-ci arrivent enfin à terme. Entamés en 2020, ils auraient dû durer environ un an, l’ouverture de la Maison de l’Unesco étant à l’origine prévue à l’été...2021. Mais la pandémie et ses conséquences (rupture de stock de matériaux...) ont allongé le planning. Heureusement, on arrive doucement au bout: le gros œuvre est terminé, reste les finitions et le mobilier à installer.

S’il n’y a pas de nouveau contretemps, c’est à la rentrée de septembre que la Maison de l’Unesco, vitrine des différents patrimoines reconnus par l’Unesco dans la région de Mons, devrait ouvrir ses portes au public. Les agents du Pôle Muséal dédiés aux projets Unesco y déménageront progressivement durant l’été pour investir un tout nouvel espace de travail qui leur est destiné, avec tout un étage réhabilité en bureaux et salle de réunion.

Quant au rez-de-chaussée, il sera aménagé en espace d’accueil pour les visiteurs curieux de découvrir la richesse des patrimoines Unesco à Mons et dans la région. Un espace de conférences et d’animations organisées en partenariat avec différents opérateurs Unesco est également prévu. La Maison Espagnole abritera également le nouvel espace accueil du site du beffroi, afin d’optimiser la gestion des flux de visiteurs.

L’action tournera autour de cinq axes, elle accueillera le public, elle apportera une aide logistique à des groupes de citoyens désireux de s’investir dans la préservation de ces patrimoines, elle favorisera la mise en réseau, elle valorisera des initiatives dans les domaines Unesco, donnera de la visibilité aux actions...

Le chantier a été financé à 90% par des fonds européens FEDER. La région de Mons compte cinq patrimoines reconnus à l’Unesco: le beffroi, la ducasse rituelle de Mons, les minières néolithiques de Spiennes, le répertoire bibliographique universel conservé au Mundaneum et le site du Grand-Hornu.