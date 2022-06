Le petit Doudou a fait son grand retour ce dimanche

Prêts dès le matin pour aller chercher leur T-Shirt, les enfants étaient nombreux à se retrouver autour de l’arène sur le coup de midi. Une demi-heure plus tard, le jeune Saint-Georges et le dragon faisaient leur entrée pour le plus grand bonheur de la foule. Le premier coup de queue a ensuite pu se donner du côté des jaunes, les plus jeunes participants au combat dit Lumeçon, avant d’aller du côté des bleus, rouges, verts, blancs et noirs, tous bien décidés à attraper le crin du dragon.

Sur le coup de 13h, El Biète est morte, comme le veut la tradition. Les parents ont ainsi pu venir récupérer leur enfant autour de l’arène, les souvenirs plein les yeux.