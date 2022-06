Une nouvelle salle de coronarographie au CHR Mons-Hainaut

La coronarographie,"c’est un examen qui permet de visualiser les artères du cœur", explique le Dr. Michal Nedoszytko, chef du service cardiologie de l’hôpital Saint-Joseph."On utilise des cathéters que l’on introduit par l’artère radiale que l’on avance jusqu’au cœur. Et avec un angiographe, nous pouvons voir les flux de sang dans les artères du cœur. Grâce à ça, nous pouvons voir si un patient n’est pas atteint d’une maladie coronaire, s’il ne présente pas de rétrécissement par rapport à ses artères."

L’investissement dans cette nouvelle salle était planifié de longue date. "Nous avons augmenté très fortement notre activité de cardiologie interventionnelle. L’an passé, nous avons réalisé 1200 coronarographies et 600 interventions coronaires. Cela a accru notre besoin de matériel de pointe. Cette nouvelle salle sera la plus moderne de la région. Elle nous permettra de visualiser les artères avec qualité d’imagerie sans parallèle. C’est aussi un dispositif qui nous permettra de réduire fortement le rayonnement ionisant et ainsi augmenter la sécurité pour le patient et pour le personnel médical."

Cette technologie d’imagerie médicale ne cesse d’évoluer: "c’est une nouvelle génération de matériel qui ne cesse d’évoluer. Il y a une intégration d’un écran tactile, d’une imagerie cardiovasculaire avancée, ce qui nous permet de réaliser des actes d’une façon beaucoup plus intuitive et efficace."

Certains pourraient se poser la question de l’opportunité d’un tel investissement alors qu’un nouvel hôpital est en projet. Mais la technologie médicale ne cesse d’évoluer: "Tous les 5 ans, 50% de nos connaissances doivent être renouvelées car la médecine avance fortement. On ne cesse d’y introduire de nouvelles technologies." Et cette technologie pourra être déménagée dans le futur hôpital.