Combat dit Lumeçon: Jeanne, une Coumère à la corde

Événement incontournable du Doudou, le combat dit Lumeçon attire de plus en plus de groupes qui se lancent le défi d’affronter l’arène entre amis. Les Coumères du club de rugby de Frameries ont également décidé de passer le cap cette année en se réunissant en deux petits groupes de joueuses pour tenter d’arracher le crin du dragon. Jeanne faisait partie de ces filles courageuses et témoigne.