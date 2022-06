Où faire pipi pendant le Doudou?

Celles-ci sont disposées en 15 endroits dans un périmètre compris entre le beffroi, le Marché-aux-Poissons, la place de Bootle et la rue de Nimy. Pour une fois, les femmes et les PMR ne sont pas oubliés: la plupart de ces "spots pipi" sont mixtes et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

La Ville de Mons a édité une carte permettant de trouver ces endroits, "à utiliser sans modération, mais avec respect." Pour qu'ils ne deviennent pas inutilisables dès le début des festivités. Reste à voir si cette offre sera suffisante pour le week-end, au vu du monde déjà présent dès jeudi soir.