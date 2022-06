Nouvelle prison à Mons: toujours rien de concret

En novembre dernier, le secrétaire d'Etat à la Régie des Bâtiments Mathieu Michel annonçait que 80 millions€ seraient débloqués pour permettre la construction d'une nouvelle prison à Mons. Mais cette annonce, n'a pas vraiment été suivie d'éléments concrets. C'est ce qu'il ressort d'une nouvelle question parlementaire formulée par Eric Thiébaut (PS) au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open-VLD). "Il me revient qu'aucun accord politique n'a été conclu au sujet du financement d'une nouvelle prison à Mons, malgré l'urgence et les conditions déplorables dans lesquelles coexistent les agents pénitentiaires qui y travaillent et les détenus qui y vivent. Dans ce contexte, aussi bien le bourgmestre de Mons que l'Auditorat du travail menacent d'adopter carrément une mesure de fermeture si aucune avancée concrète n'est actée", explique le député, qui interroge: la prison de Mons est-elle incluse dans le prochain masterplan de financement des infrastructures?