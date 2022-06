Meurtre de Jacques Hermail: La défense de Jymmi Durieux plaidera la non-assistance à personne en danger

Les avocats de Jymmi Durieux et de Gérard Dujardin, accusés du meurtre de Jacques Hermail, en compagnie de Michaël Liégeois, ont rédigé un acte de défense qu'ils ont déposé, et lu, devant la cour d'assises du Hainaut, ce vendredi matin. Les avocats de Jymmi Durieux contestent l'intention d'homicide et désirent poser la question de la non-assistance à personne en danger, initialement retenue par le juge d'instruction et défendue par l'accusation lors de la procédure.