Les Rhodiens vont retrouver leur carnaval

Après avoir vu les différents villages de la région du Centre vivre au rythme du carnaval, les Rhodiens auront à leur tour droit au retour de leurs festivités. Après deux années d’absence, elles seront à nouveau organisées les 25, 26 et 27 juin prochains. Pour l’occasion, la volonté des autorités rhodiennes était d’apporter un souffle inédit et original à cet évènement. D’une part, le carnaval du Roeulx se dissociera du festival "Des Ballons et des Ailes", lequel est reprogrammé au dimanche 14 août 2022. D’autre part, une scène musicale sera installée sur la place de la Chapelle ainsi que plusieurs bars d’associations locales et stands de nourriture. La Grand-Place accueillera quant à elle les animations foraines.