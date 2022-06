Côté traditions

On les connaît, mais ça fait du bien de se les rappeler, surtout après trois ans…

Samedi 20 h, descente de la châsse de sainte Waudru , cérémonie solennelle au cours de laquelle la châsse renfermant le corps de la sainte est descendue d’au-dessus du maître-autel et "processionnée" avec le chef (reliquaire contenant la tête) pour être déposés à la croisée du transept avant que les restes sacrés soient confiés par l’autorité religieuse aux représentants du pouvoir civil qui en assurera la protection hors de l’église, pendant la Procession du dimanche matin.

(Note: la châsse Waudru retrouvera sa place de départ le dimanche 19 juin, à 17h45, ce qui marquera la fin de la ducasse au terme du week-end des enfants).

Dimanche 9h30, procession du Car d’Or , en centre-ville, départ de la rampe Sainte-Waudru (et non plus de la place du Chapitre). 67 groupes, dont un nouveau dédié à saint Luc. 1800 participants.

Dimanche 12h, montée du Car d’Or , rampe Sainte-Waudru (ça va en principe très vite et on pousse, on ne s’accroche pas svp…)

Dimanche 12 h 30 Combat dit "Lumeçon" Grand-Place. Un combat à la fois totalement vivant et totalement codifié. En fait, il tient du ballet avec Saint-Georges sur son cheval, les chinchins, les diables, les hommes blancs, les hommes de feuille, le dragon et sa queue… sans oublier le public en quête de crin porte-bonheur et la fameuse corde.

Charlie Winston, Black M, Antoine Delie, Ykons ce vendredi

Le programme des activités annexes est pléthorique. Parmi les artistes de renom qui se produiront ce vendredi, le dernier nom communiqué est celui de Charlie Winston. "L’artiste britannique arborera son chapeau ce vendredi soir sur la Grand-Place de Mons, en succédant à Antoine Delie, Ykons et Black M. On imagine que la Ville de Mons compte sur le performeur qui collabore dans Dusty Men de Saule pour "dépoussiérer" l’événement qui, selon la ville, "s’essoufflait depuis de nombreuses années" écrit notre confrère Arnaud Lacroix, dans la DH.

Parking de «persuasion» au Lotto Park et au Grand Large, avec nombreuses navettes gratuites vers le centre. Parking vélos, place du Parc.