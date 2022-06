1039 naissances en avril: Le Hainaut reste la province la plus féconde de Wallonie

Le Hainaut est fécond, mais à l'échelle nationale, il reste loin de la pole position tenue par la province d'Anvers avec 1.572 naissances en avril. La Flandre orientale fait mieux aussi avec 1.223 naissances. Mais notre province se hisse tout de même sur la troisième marche du podium national.

Le mois d'avril ne marque pas pour autant un boom printanier dans les maternités hainuyères. En janvier, février et mars de cette année, on enregistrait en effet respectivement 1.112, 1.040 et 1.075 naissances dans notre province.

Reste à voir si 2022 poursuivra sur sa lancée pour redonner des couleurs démographiques au Hainaut. Pour rappel, en 2020, la province enregistrait pour la première fois en 20 ans une diminution de sa population. Un phénomène qui s'expliquait par le contexte de la pandémie, avec une surmortalité plus élevée, une diminution du solde migratoire et des naissances en berne, beaucoup de jeunes couples ayant décidé de reporter leur projet de famille à des jours meilleurs. Si le nombre de naissances s'était redressé en 2021, la crise économique pourrait jouer les trouble-fêtes dans les maternités cette année.