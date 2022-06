Doudou: des concerts à tous les coins de rue, bien au-delà de la Grand-Place

La musique live au Doudou, ça commence ce jeudi soir, à la Beobank dans la rue de Nimy, pour deux concerts sur le parking de la banque. À 18h, le Petit Jojo montera sur une scène pour faire revivre les moments de gloire du Grand Jojo. Oui, comme son nom le laisse deviner, le Petit Jojo est un cover band montois en hommage au chanteur qui honorait la mémoire d’un illustre conquérant romain sans falzar. Les SkaPilsBurger, de Quiévrain, prendront ensuite le relais d’une soirée qui s’annonce être particulièrement festive. Egalement ce jeudi, un concert du groupe Carpe Diem à 20h30 sur la Grand-Place, mais aussi Young Enough à La Lorgnette et Jo Scinta à l’Excelsior à 21h.

Depuis plusieurs années, le toit de l’auberge de jeunesse de Mons est une scène musicale incontournable. Les amateurs de musique live s’y donneront à nouveau rendez-vous les vendredi et samedi soir. De surcroit, l’établissement fêtera ses 20 ans cette année. A 21h, rendez-vous est pris avec le groupe rock Hillary Step, suivi d’une soirée 90s animée par DJ Christophe. Celui-ci sera de nouveau aux platines le lendemain pour une soirée 80s, avec High Voltage, cover d’AC/DC, en ouverture.

Autre lieu plus feutré où la musique live résonnera: au cercle du Dragon, à la Rampe Sainte-Waudru. Ce nouvel espace de coworking, réseautage, de location de salles de conférences… sera inauguré ce vendredi de ducasse, entre food truck, bar à bières et vin pétillant, et avec un concert de Lili Tout en Musique, jeune chanteuse montoise de 16 ans. Réservation indispensable .

Signalons également Gallow Pole, coverband de Led Zeppelin, au Mood Bar à 19h30 vendredi, Monster Rock au La du Hautbois le samedi à 21h… Bref, la musique envahira la cité du Doudou bien au-delà de la Grand-Place.