La sécheresse retarde la fin des plantations au vignoble de Saint-Symphorien

Les volontaires ont été nombreux à répondre à l’appel: “nous étions environ 80 personnes en tout, et en moyenne une vingtaine par jour. C’était vraiment génial”, se félicite Frank. Certains ont tellement apprécié qu’ils ont passé plus de temps que prévu sur les coteaux du vignoble. “Une personne notamment ne devait venir qu’un seul jour parce qu’elle travaillait les autres jours. Mais le lendemain, je la revois et elle me dit qu’elle a finalement pris congé pour pouvoir venir”, sourit Frank.

La météo complique le travail Si l’ambiance était bonne, le travail était néanmoins physique: les trous ont été faits à la tarière et il a fallu s’adapter aux conditions climatiques. “Avec la météo de ces derniers jours, ce n’était pas évident, la chaleur se réverbérait sur la terre nue.” La sécheresse qui sévit depuis le début du printemps a compliqué le processus. “On a dû mouiller les plants pour pouvoir les mettre en terre, les arroser de 3 à 4 litres d’eau puis les recouvrir de copeaux de bois pour conserver la fraîcheur.” Ces opérations ont retardé le travail. “On a superbien bouté, mais il reste 2500 vignes que nous n’avons pas encore su planter dans une zone assez pénible.”

Ceux-ci seront prochainement plantés dès la fin de la semaine, une fois que les pluies prévues auront ramolli le sol et que tous auront récupéré des efforts fournis ces dernières semaines. Pas de craintes à avoir sur l’état des plants, ils sont conservés dans un lieu réfrigéré.

Formation en bio maraîchage Les premières bouteilles sont encore loin de voir le jour, les premières vendanges étant prévues en 2024 ou 2025, suivies de la commercialisation de la première cuvée une année plus tard. Mais le vignoble a déjà rempli un de ses objectifs, à savoir fédérer et créer des moments de rencontre. “L’objectif est de créer une communauté, avoir des synergies et faire plein de choses ensemble, au-delà de produire du pinard!”

Ce “pinard” se voudra bio et respectueux de son environnement, réalisé à partir de différents cépages résistant aux conditions climatiques sous nos latitudes, afin d’éviter le recours aux pesticides. À terme, 20000 bouteilles seront produites sur le vignoble, qui s’étendra à Harmignies d’ici l’an prochain, et qui sera le théâtre de collaborations et de transmissions écologiques autour de la valorisation de l’agroécologie. Dans ce cadre, un partenariat avec la Ville de Mons vient d’être noué dans le cadre de la formation en bio maraîchage. De quoi contribuer à porter la bonne parole d’une agriculture respectueuse de son environnement.