"Il y a quelques années, Jo Scinta nous avait fait le plaisir de se produire avec son groupe au Belvédère pour un concert dédié à Louis Armstrong. Vous aviez été très nombreux à être présents ce soir-là. Jo sera donc de retour dans notre commune pour interpréter les standards de Louis Armstrong avec une touche de modernité et d'improvisation", indique Vincent Loiseau, échevin à la commune de Dour.

Après ce premier nom annoncé, c’était au tour de l’échevine des Fêtes, Christine Greco-Druart de livrer le nom du prochain artiste. Ce n’est autre qu’une jeune Douroise prometteuse qui viendra se produire sur scène le 25 juin prochain. "Ileana a 15 ans et est étudiante en 3ème secondaire à l'athénée Royal de Dour. Grande passionnée de la musique, du chant et du piano, c’est à l'âge de 5 ans qu’elle débute à l'académie de Colfontaine. Actuellement, elle achève sa dernière année de solfège au plus haut niveau (transition) et termine sa 8ème année au piano. En 2019, Ileana a participé à THE VOICE KIDS. Elle sera finalement présente le 25 juin à Elouges pour la fête de la musique", annonce-t-elle.

Le dernier nom annoncé rendra un vibrant hommage à Pierre Rapsat. Ce n’est autre qu’Electrolyte qui viendra interpréter des titres de ce dernier en les retravaillant à sa sauce. Les fans du défunt artiste ne devraient pas être déçus par la prestation d’Electrolyte.

Le reste du programme sera annoncé prochainement. L’entrée aux fêtes de la musique sera totalement gratuite.