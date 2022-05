Mons: un nouveau mur mis à disposition des graffeurs

Ce samedi 14 mai de 10 h à 20 h, une "jam" de graffitis sera organisée à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau mur d'expression libre. Une jam rassemblent des graffeurs, qui, individuellement ou en groupe, s’expriment sur des murs mis à leur disposition.

Pour l'occasion, une vingtaine de graffeurs professionnels et de tagueurs seront ainsi présents lors de cet évènement qui sera également ouvert à tous ceux et celles qui veulent exprimer leur talent. Des informations concernant les différents murs d’expression libre existant et un stand de customisation d’accessoires par le graff seront aussi organisés.

La participation est gratuite. Pour plus d’informations, mel@ville.mons.be ou le 065/40.58.51.