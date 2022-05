" Nous avons en effet appris que la Ville de Mons avait attribué l’appel d’offres pour l’organisation du concert d’ouverture des festivités de la ducasse à la RTBF ", indique Natacha Delvallée.

" Dès son arrivée en 2019, Nicolas Martin (bourgmestre de Mons) a décidé de mettre en concurrence notre concert. Nous avions été consultés et nous avions remporté le marché. Aujourd’hui, il décide d’octroyer un budget de 60000 € à l’organisateur potentiel en transformant le marché en “concert et diffusion télévisée" mais il ne nous consulte plus. "

En effet, alors que la Ville avait procédé par appel d’offres public en 2019 et 2020, elle a opté cette année pour la plus discrète "procédure négociée sans publicité préalable". " Elle a juste envoyé l’appel à candidatures à trois prestataires et nous n’étions pas inclus. Comment aurions-nous pu y répondre? "

En mars dernier, Nicolas Martin expliquait vouloir donner une envergure nationale au concert et aux festivités du doudou, avec un prestataire " capable d’offrir une couverture promotionnelle audiovisuelle à l’échelle de la Belgique francophone ". Ce qui excluait Sud Radio, à moins qu’elle ne s’associe à d’autres médias. " En 2020, nous avions présenté une offre en partenariat avec les télévisions locales. Preuve que nous aurions pu prétendre à remporter ce marché. Mais encore une fois, pour le remporter, il aurait fallu être consulté ", rétorque Natacha Delvallée.

L’appel d’offres n’a pas suscité un engouement dingue. " Par principe, cette année, aucune autre radio privée n’a répondu à l’appel d’offres car les médias privés essaient de respecter les initiatives de chacun et l’ancrage de Sud Radio dans le Hainaut ", poursuit Natacha Delvallée. Un "code d’honneur" que tout le monde ne s’applique pas.

60000 € de dépenses publiques

Autre élément qui reste en travers de la gorge: les 60000 € que le collège communal octroie à l’organisateur dans le cadre du marché public, une première. " Nous constatons donc que la ville de Mons donne enfin du budget pour l’organisation et, dans le même temps, nous exclut de ce marché, alors que nous en avons déposé le concept et que nous offrons depuis 30 ans gratuitement le concert et la promotion aux Montoises et Montois. "

Pour Natacha Delvallée, éthiquement, cela pose question. Elle a l’impression que sa radio et son événement-phare ont été victimes d’un règlement de compte personnel.

"La place n’appartient pas à Sud Radio"

La Ville a réagi au mécontentement de Sud Radio. " La Grand-Place de Mons n’appartient pas à Sud Radio. Et le Doudou encore moins. " Selon elle, le concert Sud Radio "s’essoufflait" depuis de nombreuses années. " L’organisation générale du concert ces dernières années n’était plus à la hauteur de l’importance que revêt notre Ducasse, patrimoine immatériel de l’UNESCO. Mons est en droit d’attendre un événement musical plus qualitatif et plus conforme aux attentes de la population.