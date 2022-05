Son scooter PMR vandalisé après la soirée du Télévie à Mons

Personne à mobilité réduite, il se déplace en scooter électrique, qu'il avait garé à 50 m de l'entrée du Mons Expo, pour ne pas gêner le passage. Vers une heure du matin, en voulant le reprendre après la soirée, "j'ai remarqué qu'on l'avait déplacé. Je me suis d'abord dit qu'un petit malin l'avait mis en manuel et l'avait poussé. Mais quand j'ai voulu le démarrer, plus rien ne fonctionnait."

Michaël se retrouve sans moyen de locomotion pour rentrer chez soi et aucune aide ne peut lui être apportée. "Il n'existe malheureusement pas de service de dépannage pour ce genre de véhicules, sourit-il. J'ai téléphoné à la police qui était débordée avec la Fête de la bière, le Télévie et d'autres interventions. Ils m'ont clairement dit qu'ils ne savaient rien faire sur le coup."

La belle fête de la solidarité, à laquelle Michaël participe depuis 5 ans, est gâchée par un ou des imbéciles. "La nature humaine m’a encore prouvé aujourd’hui à quel point elle peut avoir deux visages et être capable du meilleur comme du pire", déplore-t-il dans un coup de gueule publié sur les réseaux sociaux.

Heureusement, Michaël n'est pas seul: son compagnon est avec lui et lui-même peut encore un peu se déplacer. "J'habite l'avenue de Jemappes, qui n'est quand même pas le bout du monde. Je suis donc rentré tant bien que mal à pied, en boitillant sur mes béquilles, pendant que mon compagnon a poussé le scooter jusqu'à la maison. "

Élan de solidarité

Sa mésaventure a ému son entourage. "J'ai énormément de solidarité autour de moi, des amis vont venir pour faire mes courses...Ça me réchauffe le cœur. Sur le coup, j'étais dépité, je me sentais seul, mais les réseaux sociaux permettent quand même de mobiliser les gens pour recevoir de l'aide quand on en a vraiment besoin. J'ai eu beaucoup de message de soutien et ça me fait énormément de bien."

Un soutien bien nécessaire puisque Michaël sera privé de son moyen de locomotion pour une semaine. "Je viens d'avoir la société ce matin au téléphone, qui ne pourra pas venir constater l'état du scooter avant la semaine prochaine. À ce stade, je n'ai donc pas d'information pour le moment concernant les dégâts." Michaël ne sait donc toujours pas déposer plainte pour vandalisme tant qu'il n'a pas le devis. "J'ai encore appelé la police ce matin, où on m'a dit d'attendre d'avoir toutes les informations pour déposer ma plainte."

Il espère que des caméras ont pu filmer les vandales qui lui ont gâché sa soirée et entravé sa mobilité et croise les doigts pour qu’un tel incident ne se reproduise plus.