Mons: volontaires recherchés pour planter 16.000 pieds de vigne

Cette semaine, il franchira un nouveau stade dans la concrétisation de son projet, baptisé "La Voix des Mêlés". Après des semaines de retard, ses plants de vigne arrivent enfin: ce sont 16 000 plants qui débarquent d’un coup, et pour lesquels il faudra rafraîchir les racines avant de les planter. Frank ne va pas faire ça tout seul et via les réseaux sociaux a lance un appel aux volontaires. "J’ai besoin de petites mains pour recouper les racines, c’est un travail "cool" car assis", rassure-t-il. Le futur viticulteur prévoit trois jours de recoupe, du 5 au 7 mai.

Dans la foulée, il entamera la phase de plantations, qui s’étalera du 9 au 15 mai. Là aussi, l'appel est lancé. Plusieurs volontaires ont déjà répondu à l’appel,"mais il reste quelques places." Le mois dernier, le temps libre de Franck a été consacré à la préparation du sol,"scalpé" sur 3-4 cm pour éviter d’abîmer la structure. Il a ensuite été procédé à un sou-solage des 420 rangs dans lesquels les pieds seront plantés afin de favoriser la porosité et l’enracinement des plants en cas de stress hydrique. Les 16 000 pieds seront ensuite plantés à la tarière.

Le vignoble s'étend à Harmignies

A terme, c’est une dizaine de cépages résistants qui fleuriront sur les coteaux de Saint-Symphorien, mais également d’Harmignies. Franck vient en effet d’acquérir une seconde parcelle, sont le sol calcaire est très pauvre, "mais qui pourrait à force de travail donner aux vins un caractère plus "tendu", salin que sur la parcelle de Saint-Symphorien, là où les argiles donneront plus de chair et de structure. Cette parcelle de 2,24 ha sera plantée en 2023, toujours avec des cépages résistants (nouveaux et anciens PIWIS)."

Cette acquisition permettra de porter la superficie du vignoble à 4,1 ha, "ce qui est largement suffisant si je veux produire de grands vins naturels en les accompagnant tout au long de l’année à la vigne et en les vignifiant de manière optimale."

Outre la production de vin, "La Voix des Mêlés" a aussi une visée pédagogique. Avec la Ville de Mons, "de beaux projets de collaboration, de transmissions écologiques pour les écoles, les artistes, les sportifs et des moments de partage se réaliseront grâce à notre vision commune de ce vignoble vivant, et par la valorisation issus de l’agroécologie." L’aventure est en marche...