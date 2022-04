Les culottes menstruelles montoises bientôt sur le marché

"En analysant l'offre, je voyais beaucoup de marques françaises et je ne voyais pas pourquoi, tant qu'à faire, on ne pouvait pas acheter du Made in Belgium. Il existe déjà des marques, mais elles ne correspondaient pas à mes attentes. Je cherchais quelque chose d'invisible, où on ne voit pas d'effet couches, avec un tissu de qualité", explique Emeline Cornet.

Ce qu'elle cherche, c'est une culotte qui offre une protection pour les règles, mais qui a l'apparence d'une culotte normale, "où la personne qui la porte peut se changer dans un vestiaire sans laisser apparaître de protection, qu'elle n'ait pas à penser à cela."

Les premières culottes estampillées "Louve Lingerie" ont été envoyées il y a quelques jours, comme contreparties aux personnes qui ont financé le projet. Un webshop ouvert à toutes suivra dans quelques jours, "d'ici deux à trois semaines." Modélisées par Emeline, les culottes sont produites à la main dans un atelier de confection près de Namur et conçues avec des matériaux certifiés Oeko-Tex et du coton bio pour les parties en contact avec la peau. Elles seront disponibles pour 39€, de la taille 34 à 48 et seront proposées avec un degré d’absorption moyen, en modèle classique ou en shorty.

Pour Emeline, il s'agit d'une activité complémentaire, dans l'attente de voir l'engouement pour le produit. Qui a déjà connu un effet bénéfique: "les règles sont habituellement un sujet tabou, mais grâce à ce projet, on a pu se rendre compte que l'on pouvait en parler librement, qu'on se libère sur le sujet." Plus d'infos: https://www.instagram.com/louve_lingerie/