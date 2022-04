Hyon: 243 appartements sur l'ancienne friche Bel Fibres?

243 appartements seront-ils construits sur l’ancienne friche industrielle Bel Fibres à Hyon? C’est en tout cas la volonté du promoteur immobilier Delzelle, basé à Braine-le-Comte. En 2013, Bel Fibres, spécialisée dans la récupération et le traitement des déchets en papier et carton, quittait son usine située rue de Monte-en-Peine et s’installait à Saint-Ghislain, rue des Roseaux.