Après la guerre, des dossiers d’indemnisation ont été introduits en masse après la promulgation d’une loi relative aux dommages de guerre aux biens privés, en 1947. Pour les historiens, ces dossiers sont une mine d’informations, contenant des documents administratifs, de nombreuses photographies, des cartes, des plans et autres pièces qui permettent de mieux se rendre compte des dégâts collatéraux de la guerre.

Cette richesse, elle est désormais intégralement consultable aux Archives de l’État à Mons. Ce mardi matin, un camion en provenance de Bruxelles a rapatrié dans le sous-sol du Lotto Mons Expo les dernières caisses de dossiers de dommages de guerre concernant la province de Hainaut. Jusqu’à présent, ces archives étaient conservées aux Archives Générales de Bruxelles, qui étaient confrontées à un manque de place.

Un kilomètre d'archives

Ces dossiers de dommages de guerre en Hainaut représentent environ un kilomètre linéaire d’archives, stockées dans une salle et conservées dans les conditions requises en termes de température (18°) et d’humidité (55%). Leur transfert permettra une consultation plus facile pour les Hainuyers, historiens, descendants ou toute personne souhaitant en savoir plus sur l’histoire locale.

Ces dossiers pourront être consultés dans la salle de lecture des Archives de l’État. Il est également possible de demander une copie par mail d’un dossier via archives.mons@arch.be . Chacun peut vérifier en ligne si un dossier existe au nom de sa famille, d’une entreprise ou d’une association. Un million de fiches alphabétiques reprenant le nom, l’adresse et la date de naissance du sinistré ont été numérisées et sont consultables via le site internet des Archives de l’État www.arch.be .

Demande d’indemnisation pour des bancs d’école

Les dossiers d’indemnisation recèlent parfois de petits détails inattendus. On peut ainsi apprendre que le Collège Saint-Stanislas à Mons a fait une demande d’indemnisation pour des biens matériels dont des bancs d’écoles qui ont été brûlés pour faire du feu quand les Allemands ont occupé le Collège. Ils ont aussi transformé sa salle de gymnastique en écurie.

Les dommages liés à la seconde guerre mondiale se sont concentrés principalement sur deux périodes: l’invasion allemande de mai 1940 et la période précédant le débarquement en 1944. Durant la Campagne des 18 jours, l’aviation allemande a notamment bombardé le Couvent des Visitandines à la place du Parc à Mons, où se trouvaient les Archives de l’État. À Tournai, tout le centre historique a été touché. En 1944, les bombardements des Alliés visaient les ponts et des centres industriels: Mons, Saint-Ghislain, La Louvière, Jumet…

Au sortir de la guerre, c’est l’arrondissement de Tournai qui a été le plus touché: 25% des bâtiments y ont été endommagés ou détruits.