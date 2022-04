La star du ballon rond Ronaldinho sera bientôt à Mons et à la Hestre

C’est une véritable légende du football qui s’apprête à débarquer dans la Cité du Doudou. Le 14 mai prochain, Ronaldinho présentera officiellement et pour la première fois en Belgique ses vins et Prosecco, issus de la gamme The Wine of the Champions produits par la cantine Fabio Cordella dans la région du Salento, en Italie. Pour ce faire, le Brésilien fera escale à Mons et à la Hestre et succédera ainsi à d’autres grands noms du football, notamment Sébastien Frey, Marco Materrazzi et Wesley Sneijder.