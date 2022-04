Gare de Mons: le nouveau parking devient payant

Ce lundi, la SNCB annonce une nouvelle phase de travaux: le chantier d'accès au parking P1 de la gare de Mons, situé sur la place Léopold, va débuter. Certaines adaptations s'imposent pour les besoins de cette nouvelle phase du chantier et, en conséquence, le parking P3 de la gare n'est plus accessible aux clients. Il s'agit du parking situé le long du boulevard Gendebien, entre le chantier de la gare et les Miroiteries montoises en direction de Cuesmes.

Heureusement, les navetteurs utilisant ce parking n'ont pas été laissés sans solution. Le phasage des travaux a permis la mise en service du parking P2 avant la fermeture définitive du parking P3. 310 places de ce nouveau parking qui en comptera 365 au total ont été mises en service il y a deux semaines avec accès gratuit dans un premier temps. Situé en dessous de la future gare côté place des Congrès, le but était de le faire connaître du public.

Désormais, ce parking P2 devient payant. Dès aujourd’hui, l’abonnement des utilisateurs du P3 donne automatiquement accès au P2 ou au P4 (situé le long du Boulevard Charles-Quint), sans aucune démarche préalable. Chaque usager du train trouvera donc toujours un emplacement de stationnement équipé d’un contrôle d’accès...et payant. Pour toute information complémentaire sur les accès ou abonnements parkings, les voyageurs peuvent s’adresser aux guichets en gare.

Quant au reste des travaux, ils se poursuivent activement. Les travaux côté place des Congrès se finalisent et font place à un espace de circulation aux abords de la gare. Sur la place Léopold, les travaux démarrés il y a un peu plus d'un mois battent leur plein. Quant à la gare en elle-même, les vitrages sont posés sur la structure centrale et les autres travaux de parachèvement se poursuivent: ventilation, électricité, chauffage, revêtements de sol, système de sécurité, installation des ascenseurs, éclairage, sonorisation...Avec pour objectif toujours d'une mise en service de la gare pour le second semestre 2023.