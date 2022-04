Dossier Clarebout: la décision du ministre Borsus tombera dans les prochains jours

Le dossier est on ne peut plus sensible et régulièrement, le comité de riverains la Nature sans Friture a rappelé aux élus à quel point le site convoité par l’entreprise Clarebout était inadapté à une activité industrielle. Le ministre Borsus, pour mieux se rendre compte de la situation, s’était rendu sur les lieux en février dernier. Il avait annoncé son intention de ne pas faire trainer les choses plus que nécessaire mais avait également précisé qu’il ne trancherait qu’une fois tous les éléments en sa possession.

Aujourd’hui, il confirme qu’il ne s’agit plus que d’une question de jours. "Dans le cadre de la procédure SOL, le fonctionnaire-délégué a transmis au gouvernement wallon un avis défavorable, fondé sur plusieurs motifs", explique Willy Borsys. "Le dossier est désormais en cours d’étude approfondie auprès de mon administration. Je serai en possession de cette dernière dans les tous prochains jours. Je serai disposerai alors de tous les avis, tant pour le SOL que pour la demande de changement d’affectation du plan de secteur, et pourrai prendre attitude."

Pour Manu Disabato, il est désormais temps d’avancer. "Certaines décisions sont de nature administrative, d’autres relèvent de choix politiques", a insisté le Framerisois. "Si nous comprenons que les industries ont besoin de vastes sites pour développer leurs activités, il faut bien constater que le périmètre Donaire est tout à fait inadapté étant donné la proximité des habitations. Ce qui devrait, à notre sens, donner droit à une modification du plan de secteur."

Du côté des riverains, les espoirs sont grands. L’attente, quant à elle, semble enfin toucher à sa fin.