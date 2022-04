Coût de l'énergie: le CPAS de Mons s'attend à une multitude de demandes d'aide

Via le fonds gaz-électricité, les CPAS sont en mesure de venir en aide aux ménages qui peinent à payer leurs factures. Et compte tenu de la situation actuelle, ils sont de plus en plus nombreux à être dans la situation. Du côté du CPAS de Mons, les demandes ne se multiplient pas encore. Mais les équipes sont mobilisées et sur le qui-vive car elles savent que ce n’est désormais plus qu’une question de temps pour qu’elles affluent.