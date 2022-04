"Plus personne ne connaît son agent de quartier", déplore un élu montois

Dans la population, certains seraient en attente d'une relation renforcée avec leur agent de quartier. C'est en tout cas ce qu'affirme Guillaume Soupart, conseiller communal de l'opposition Mons en Mieux. Après avoir proposé la création d'une application qui regrouperait diverses informations pratiques liées à la commune et ses services, il dit avoir été interpellé par des riverains sur le problème des agents de quartier.

"Plus personne ne connaît son agent de quartier et cela pose de vrais problèmes concernant la sécurité dans les villages. On se sent démuni. Pourtant, ces inspecteurs constituent un relais optimal entre les citoyens et les autorités communales", estime le conseiller communal, qui propose aux agents de quartier de venir dialoguer avec la population.

"On pourrait envisager d’organiser des réunions annuelles annoncées par toute boîte où la zone de police Mons-Quévy présente les mesures prises dans chaque village et où les gens peuvent dialoguer avec leur agent de quartier."

Les riverains comme informateurs?

L'an dernier, la zone de police a mis en service un commissariat mobile, dans un souci de proximité avec la population. Mais ce dispositif n'est pas suffisant pour Guillaume Soupart. "Le commissariat mobile passe par exemple sur le marché mais les gens n’ont pas forcément la tête à ça et seulement une petite partie des habitants y passe pour faire ses courses."

Pour l'élu, les deux dispositifs pourraient être complémentaires. Le conseiller estime même que les réunions de quartier pourraient s’agir d’un plus pour la zone de police: "les riverains sont les plus à même à signaler à la police des dysfonctionnements dans leur quartier. Ils peuvent identifier précisément des endroits où le trafic de drogue est important, là où un voisin ne respecte pas les normes de bruit ou même les lieux qui font l’objet de dépôts sauvages régulièrement", conclut-il.