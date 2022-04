Gymnaste, la Montoise Alice Mahieu devient championne de Floride

Ses cinq heures d’entrainement quotidien portent définitivement leurs fruits. Après s’être imposée lors de la plus grande compétition internationale de gymnastique des Caraïbes, Alice Mahieu est devenue, ce week-end, championne de Floride aux barres asymétriques et au sol. La jeune montoise, expatriée aux États-Unis, a également terminé sur la troisième marche du podium à la poutre. Des résultats qui ne laissent aucune place au doute quant à son talent et à son avenir prometteur.