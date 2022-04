Six ans de prison ferme pour deux personnes à la tête de plantations de cannabis à Mons

La dixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a prononcé mercredi des peines de prison fermes contre des Belges et des Albanais, associés dans le cadre de plusieurs cultures de cannabis dans la région de Mons-Borinage. Deux Albanais, considérés comme les dirigeants de cette association, ont été condamnés à une peine de six ans de prison ferme, et à une amende de 80.000 euros.