Mons: le salon de dégustation Häagen-Dazs ouvrira à la mi-mai: les travaux avancent bien!

L’annonce avait suscité l’engouement des plus gourmands dans la Cité du Doudou. Le décompte est désormais officiellement lancé: dans un peu plus d’un mois, un salon de dégustation de glaces Häagen-Dazs ouvrira ses portes sur la Grand-Place de Mons, juste à côté du restaurant Maxime’s. Les travaux avancent à grand pas et l’établissement devrait être accessible aux clients au plus tard le 15 mai prochain.