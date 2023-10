Après avoir surmonté un cancer du sein, Carine, de La Hestre, revit : “j’ai abordé cette maladie avec l’état d’esprit d’une guerrière”

Après avoir accusé le coup, Carine a cela dit rapidement relevé la tête. “J’ai beaucoup pensé à ma famille, j’ai pleuré un bon coup puis j’ai pris ce combat contre la maladie avec un esprit de guerrière. Je n’avais pas d’autre choix. Il était impossible pour moi de faire autrement que de me battre. J’avais décidé de faire de cette situation négative un événement positif qui m’aiderait à aller de l’avant.”

Deux ans et demi plus tard, la Hestroise de 52 ans a vaincu la maladie au terme d’un long combat. “J’ai eu la chance dans le sens où mon cancer a pu être détecté à temps mais il était cela dit déjà bien avancé. Le traitement a été difficile à vivre par contre. Après l’ablation de la tumeur, j’ai suivi de nombreuses séances de chimio- et de radio-thérapie qui ont épuisé mon corps. Je n’ai pas subi énormément d’effets secondaires mais l’extrême fatigue me touchait régulièrement de même que de fortes douleurs articulaires. Encore aujourd’hui, je ne suis pas encore capable de travailler à temps plein.”

Un long combat

Depuis quelques mois, Carine a pu reprendre son travail de manager dans une chaîne de restauration mais à mi-temps. “Je suis un traitement d’hormones qui ont pour effet secondaire des pertes de concentration et de mémoire. Je regrette le fait que certains ne comprennent pas à quel point il peut être difficile de se remettre d’une telle maladie…”

En ce mois d’Octobre Rose, Carine a accepté la proposition du CHU Tivoli de participer au film dans lequel elle et neuf autres femmes témoignent sans tabou de l’expérience vécue face au cancer. “Cette expérience m’a fait beaucoup réfléchir sur les valeurs familiales. Avant, je ne pensais qu’au boulot ou presque. Cette maladie m’a permis de passer plus de temps avec ma famille, de penser plus à moi. Si j’ai un message à faire passer à toutes les femmes qui sont sur le point de vivre ce que j’ai vécu, c’est celui d’une guerrière. Il y a une vie après la maladie et il ne faut surtout pas baisser les bras face à elle, au contraire, il faut se battre.”